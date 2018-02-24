Молдова, Украина и Грузия подпишут декларацию о перспективах евроинтеграции

Во время конференции 2 марта Молдова, Украина и Грузия подпишут совместную Декларацию о региональной безопасности и перспективах европейской интеграции трех стран, заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает Укринформ.

Подписание состоится в рамках межпарламентской конференции «Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности».

В рамках конференции будут обсуждаться не только вопросы синхронизации действий для противодействия региональным вызовам безопасности, но и проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубления процессов европейской интеграции.

«Прежде всего, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществления реформ и углубления процессов европейской интеграции наших стран», — отметил спикер.

Первая межпарламентская конференция «Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности» проводится по инициативе председателей парламентов Молдовы (Андриан Канду), Украины (Андрей Парубий) и Грузии (Ираклий Кобакидзе) в партнерстве с Атлантическим Советом.

В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, Североатлантический альянс НАТО, Евразийского Центра, Атлантического Совета, а также известные международные эксперты и политологи.