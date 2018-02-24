На Донбассе боевики начали создание военизированной охраны, — разведка

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики начали создавать новые военизированные структуры, которые будут выполнять задачи в качестве подразделений охраны, сообщает главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, передает пресс-служба ведомства.

«Российская оккупационная власть с целью усиления контроля за населением временно оккупированных территорий востока Украины осуществляет мероприятия по созданию новых военизированных структур (подразделений охраны) с так называемыми „полицейскими функциями“. Предполагается, что основным задачами таких подразделений будут под предлогом „охраны общественного порядка“ подавление любых акций гражданского неповиновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что укомплектование новых структур личным составом будет осуществляться за счет так называемых «резервистов», которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация под предлогом учений планирует провести доукомплектование «армейских корпусов» на оккупированном Донбассе.