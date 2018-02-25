Северная Корея готова вести переговоры с США, - Сеул

В Южной Корее заявили, что КНДР готова вести переговоры с США. Такое заявление было объявлено 25 февраля 2018 года после того, как северокорейский генерал Ким Юнхол встретился с президентом Южной Кореи Мун Джеем на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает ВВС.

Указано, что церемонию посещает дочь президента США Дональда Трампа Иванка. Американские чиновники исключили встречу с северокорейской делегацией.

Как сообщается, слова премьер-министра Южной Кореи о желании переговоров прозвучали через несколько часов после громкого заявления КНДР, которая считает новые санкции США «актом войны».

Напомним, ранее на этой неделе администрация президента США объявила о решении ввести дополнительные санкции против Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции, сейчас введенные против КНДР, являются мощнейшими ограничительными мерами, которые Вашингтон когда-либо применял против иностранного государства.

Трамп также заявил, что готов к «жестким» действиям, если санкции не подтолкнут КНДР к прекращению разработки ядерного оружия и баллистических ракет.