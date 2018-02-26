Пенсии военным будут расти поэтапно в соответствии с финвозможностями, - Минсоцполитики

В Украине пенсии военным будут расти в соответствии с возможностями бюджета Пенсионного фонда. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

«В этом году мы планируем собственных поступлений в Пенсионный фонд 208-210 миллиардов. Перед нами стоит задача — выплатить пенсии, которые были повышены с 1 октября 2017 года. Однако у нас есть ресурс в пределах 7 миллиардов гривен, что мы его должны использовать для повышения пенсий военным на первом этапе в текущем году. И именно, исходя из этих возможностей бюджета, подчеркиваю, поэтапное увеличение пенсий мы будем осуществлять с учетом наших финансовых возможностей», — рассказал Рева.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 21 февраля, своим решением утвердил перерасчет пенсий военным пенсионерам, экс-сотрудникам МВД и других силовых ведомств.