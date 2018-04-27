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ДиВи Банк отказался от банковской лицензии

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ДиВи Банк отказался от банковской лицензии

Акционеры ДиВи Банка 27 апреля одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

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Об этом FinClub сообщил акционер, экс-глава правления банка Сергей Горбачевский.

«Решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица принято. Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались», — рассказал он.

По его словам, собрание акционеров длилось с 25 по 27 апреля.

При этом Горбачевский сообщил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию.

Согласно данным ДиВи Банка, на 1.03.2018 в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ — 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн. На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц — 45,5 млн грн.

Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный — 231,2 млн грн, а регулятивный — 220,3 млн грн.

По словам источника на банковском рынке, решение о реорганизации Диви Банк принял из-за постоянного давления правоохранительных органов, которое влияет на деятельность и репутацию финучреждения.

Напомним, в апреле 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка. 7 июня Горбачевский был выпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям следователей полиции, арестовавших его. Впрочем, в сентябре 2017-го Сергей Горбачевский покинул пост главы правления.

Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

О том, что ДиВи Банк может покинуть рынок, FinClub сообщал в начале апреля. ДиВи Банк, таким образом, становится шестым банком, который отказывается от лицензии. В 2017 году НБУ отозвал лицензии у четырех банков, которые приняли решение идти по процедуре сохранения юрлица. А в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.

банки, лицензии, Диви Банк
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