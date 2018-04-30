ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) полностью остановили из-за прекращения поставок газа.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

«Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от „Укртрансгаза“ о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», — написал Щуриков.

Согласно сообщению «Укртрансгаза», транспортировка природного газа ООО «Всеукраинская энерго компания» (ВЭК) в точке выхода из газотранспортной системы, к которой подключена газораспределительная система ПАО «Одессагаз», прекращается в 7:00 26 апреля.

Напомним, по состоянию на 2 февраля ОПЗ задолжал «Укртрансгазу» почти 500 млн гривен за предоставленные услуги.