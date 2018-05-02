Украинцы задолжали за коммуналку 38,5 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2018 года увеличилась на 4,6% к февралю-2018 и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии).
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в целом в марте 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,6 млрд грн, что составило 81,4% начисленной за этот месяц суммы.
Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте-2018 зафиксирован в Тернопольской (122,9% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Ровенской (101,3%) областях, самый низкий — в Луганской (51,8%). В Киеве уровень оплаты составил 85,9%.
Согласно данным Госстата, в январе-марте 2018 года с населением заключено 18,6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 125,7 млн грн.
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