Украинцы задолжали за коммуналку 38,5 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2018 года увеличилась на 4,6% к февралю-2018 и составила 38,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в целом в марте 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,6 млрд грн, что составило 81,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте-2018 зафиксирован в Тернопольской (122,9% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Ровенской (101,3%) областях, самый низкий — в Луганской (51,8%). В Киеве уровень оплаты составил 85,9%.

Согласно данным Госстата, в январе-марте 2018 года с населением заключено 18,6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 125,7 млн грн.