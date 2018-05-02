Порошенко подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым усовершенствуется процедура реабилитации жертв репрессий тоталитарного режима 1917-1991 годов. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Порошенко подписал закон, который восполняет правовые пробелы и улучшит ситуацию с реализацией прав бывших политзаключенных и репрессированных.

В частности, в документе обновили терминологию закона о реабилитации жертв политических репрессий, вводится категория пострадавших от репрессий — родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом. Нормирована обновленная процедура реабилитации, которая максимально учитывает все обстоятельства совершения репрессии против конкретного человека.

Напомним, Рада приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий 13 марта 2018 года. Закон разработан с целью восстановить права тех, кто был осужден во внесудебном порядке, а также осужден за деяния, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе.



