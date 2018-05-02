Укргазбанк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Подконтрольный государству Укргазбанк (Киев) в январе-марте 2018 года получил 54,201 млн грн чистой прибыли, что в 2,52 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно финансовому отчету, обнародованному на веб-сайте банка, его чистый процентный доход в отчетном периоде возрос в 1,8 раза — до 770,067 млн грн. В результате расформирования части резервов чистый процентный доход составил 854,876 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Чистый комиссионный доход Укргазбанка возрос на 32% — до 149,453 млн грн.

Вместе с тем банк получил 241,281 млн грн убытка от операций с иностранными валютами против 6,443 млн прибыли годом ранее.

В результате общий непроцентный убыток в январе-марте 2018 года составил 5,098 млн грн, тогда как в первом квартале 2017 года была получена прибыль в сумме 198,343 млн.

Активы банка за три месяца возросли на 7,4% — до 74,318 млрд грн при том, что кредитный портфель сократился на 8% — до 30,944 млрд грн. Существенно возрос объем краткосрочных ценных бумаг — на 42,1%, до 29,233 млрд грн.

В пассивах наиболее существенно возрос депозитный портфель — на 8,3%, до 65,7 млрд грн.

АБ «Укргазбанк» основан в 1993 году. По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (69,274 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.