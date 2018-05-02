Укргазбанк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Подконтрольный государству Укргазбанк (Киев) в январе-марте 2018 года получил 54,201 млн грн чистой прибыли, что в 2,52 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Согласно финансовому отчету, обнародованному на веб-сайте банка, его чистый процентный доход в отчетном периоде возрос в 1,8 раза — до 770,067 млн грн. В результате расформирования части резервов чистый процентный доход составил 854,876 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Чистый комиссионный доход Укргазбанка возрос на 32% — до 149,453 млн грн.
Вместе с тем банк получил 241,281 млн грн убытка от операций с иностранными валютами против 6,443 млн прибыли годом ранее.
В результате общий непроцентный убыток в январе-марте 2018 года составил 5,098 млн грн, тогда как в первом квартале 2017 года была получена прибыль в сумме 198,343 млн.
Активы банка за три месяца возросли на 7,4% — до 74,318 млрд грн при том, что кредитный портфель сократился на 8% — до 30,944 млрд грн. Существенно возрос объем краткосрочных ценных бумаг — на 42,1%, до 29,233 млрд грн.
В пассивах наиболее существенно возрос депозитный портфель — на 8,3%, до 65,7 млрд грн.
АБ «Укргазбанк» основан в 1993 году. По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (69,274 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,24 -0.0252
|2.615,77 -0.028
|100 евро
|3.111,74 -0.2815
|3.175,33 -0.2466
|10 рублей
|3,78 -0.0042
|4,29 -0.0029
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016