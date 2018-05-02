НАПК проверит декларации заминистра юстиции и замглавы Нацполиции

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций семи человек за 2015-2017 годы, среди которых заместитель главы Нацполиции Игорь Купринец, заместитель министра юстиции Денис Чернышев и другие.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, в ближайшие 60 дней будут проверены декларации:
Заместителя главы Нацполиции — начальника Департамента защиты экономики Игоря Купринца за 2015 год (исправленная) и за 2016 год (исправленная)
Народного депутата VIII созыва Дениса Омельяновича за 2015 год (исправленная) и за 2016 год
Судьи Верховного суда Украины Александра Потыльчака за 2015 год (исправленная) и за 2016 год
Заместителя министра юстиции Дениса Чернышева за 2015 и 2016 годы
Заместителя главы Черноморского горсовета Одесской области Сергея Быченко за 2016 год
Депутата Хмельницкого облсовета Андрея Гордийчука за 2016 год (исправленная)
Главы Черноморской горсовета Одесской области Валерия Хмельнюка за 2016 и 2017 годы.
Отмечается, что в Нацагентстве также было принято решение о продлении срока полной проверки деклараций на дополнительные 30 дней еще 28-ми субъектов декларирования.
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