В Киеве в элитном «Мерседесе» обнаружили мужчину с простреленной головой

В Днепровском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Погибшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне «Мерседеса» на улице Флоренции.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.
Отмечается, что киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы.
По вызову сразу прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы территориального управления полиции и столичного главка.
На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший — местный житель, 1960 года рождения.
«Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин этого уголовного преступления», — говорится в сообщении.
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