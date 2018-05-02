Нападение на избирком в Ливии: количество погибших возросло до 16

Число жертв атаки террористов на штаб центральной избирательной комиссии Ливии в среду, 2 мая, возросло до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба минздрава страны в Facebook.

Также сообщается, что 19 человек получили ранения.

Напомним, террористы напали на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи. Атака произошла во время регистрации избирателей в преддверии выборов, ожидаемых в конце этого года. Представитель избирательной комиссии сообщил, что были убиты три должностных лица и четверо членов сил безопасности. Правоохранители ликвидировали двух нападавших.