Реконструкция Шулявского моста переносится

Ремонтная бригада не успевает приступить к реконструкции Шулявского моста с 1 мая, как было обещано. Начало работ перенесли на 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры в Facebook.
В КГГА не успевают начать реконструкцию путепровода из-за жалоб в Антимонопольный комитет одного из участников тендера по закупкам на выполнение строительных работ транспортной развязки.
На время рассмотрения жалобы закупки были приостановлены, но после того, как их нарушений не обнаружили, их возобновили.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,19 -0.0257
|2.615,75 -0.0282
|100 евро
|3.111,42 -0.2847
|3.175,45 -0.2454
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