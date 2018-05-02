США предоставят 10 млн долларов на укрепление украинской кибербезопасности

Соединенные Штаты Америки предоставят 10 миллионов долларов на укрепление украинской кибербезопасности. Об этом сообщил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

«Мы также обсудили вопросы кибербезопасности. Я могу сказать, что удвоим размер помощи в направлении укрепления кибербезопасности с 5 млн долларов до 10 млн долларов», — заявил Митчелл.

Напомним, в США одобрили законопроект «о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.