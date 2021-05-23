В водах Германии продолжили укладку «Северного потока-2»

В водах Германии продолжилась укладка российского газопровода «Северный поток-2». В частности, к укладке приступило судно-трубоукладчик «Фортуна».

Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG.

По словам представителя компании, судно «Фортуна» в настоящее время работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту"Северный поток-2«. Под санкции попали 13 судов.

Кроме того, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

18 мая портал Axios сообщил, что отказ от санкций в отношении «Северного потока-2» может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.