Отказ Германии от «Северного потока-2» снизит способность помогать Украине, - Маас

Выход Германии из проекта строительства газопровода «Северный поток-2» снизит ее способность помогать Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Reuters.

По словам Мааса, отказ от «Северного потока-2» снизит способность Берлина отстаивать необходимость сохранения поставок газа через Украину. Он также отметил, что Россия будет настаивать на строительстве трубопровода, даже при отказе немецких компаний.

«Он все равно будет построен, но никто не будет выступать за альтернативный транзит газа через Украину. Вот почему мы считаем важным оставаться политически активными», — добавил Маас.

Напомним, ранее генсек немецкого ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу «Северный поток-2» в качестве ответа на захват украинских моряков в Керченском проливе.