Подозреваемый во взятке работник СБУ вышел под залог в 1,2 миллиона

Сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога. Ранее суд избрал меру пресечения Карамушке в виде ареста с возможностью освобождения под залог в размере 1,2 миллиона гривен.
«Вчера родственники внесли за Карамушку залог в размере 1,2 млн грн и он вышел из СИЗО», — сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко в комментарии «Укринформу».
До этого прокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Соломенского райсуда об избрании Карамушке меры пресечения в виде. САП просит увеличить залог до восьми миллионов гривен. Александр Карамушка был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро в Киеве 24 апреля. Во время обыска в его автомобиле были изъяты 47,5 тысяч долларов, патроны к нарезному огнестрельному ружью и наркотическое средство.
По данным следствия, чиновник СБУ получил средства за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить виды на постоянное или временное жительство на территории Украины незаконным способом. Во время пресс-конференции 25 апреля руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что Карамушка требовал по три тысячи долларов с каждого, кто на основании фальшивых документов находился на территории Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,91 0.0057
|2.614,78 -0.0101
|100 евро
|3.102,99 -0.0774
|3.161,33 -0.1342
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