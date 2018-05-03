Подозреваемый во взятке работник СБУ вышел под залог в 1,2 миллиона

Сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога. Ранее суд избрал меру пресечения Карамушке в виде ареста с возможностью освобождения под залог в размере 1,2 миллиона гривен.

«Вчера родственники внесли за Карамушку залог в размере 1,2 млн грн и он вышел из СИЗО», — сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко в комментарии «Укринформу».

До этого прокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Соломенского райсуда об избрании Карамушке меры пресечения в виде. САП просит увеличить залог до восьми миллионов гривен. Александр Карамушка был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро в Киеве 24 апреля. Во время обыска в его автомобиле были изъяты 47,5 тысяч долларов, патроны к нарезному огнестрельному ружью и наркотическое средство.

По данным следствия, чиновник СБУ получил средства за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить виды на постоянное или временное жительство на территории Украины незаконным способом. Во время пресс-конференции 25 апреля руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что Карамушка требовал по три тысячи долларов с каждого, кто на основании фальшивых документов находился на территории Украины.

