Более 5 кг кокаина из Центральной Америки изъяли в Борисполе

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области контрабанду в страну из одной из стран Центральной Америки крупной партии кокаина.
«Правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. „Товар“ поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности с помощью курьеров», — сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более 5 кг кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на «черном рынке» составляет более 8 млн грн.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения подозреваемому. В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
В спецслужбе отметили, что операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с таможенной службой Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.595,34 0.07
|2.621,75 0.065
|100 евро
|3.106,80 0.0351
|3.163,25 0.0174
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