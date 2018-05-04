Более 5 кг кокаина из Центральной Америки изъяли в Борисполе

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области контрабанду в страну из одной из стран Центральной Америки крупной партии кокаина.

«Правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. „Товар“ поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности с помощью курьеров», — сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более 5 кг кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на «черном рынке» составляет более 8 млн грн.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения подозреваемому. В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

В спецслужбе отметили, что операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с таможенной службой Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры.