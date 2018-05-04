Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева

23,4 тыс. семей, проживающих в домах площадью более 200 кв.м, и 28,5 тыс. семей, проживающих в квартирах площадью более 120 кв.м, получили субсидии в последнем отопительном сезоне. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«В прошлый отопительный сезон жилищную субсидию получили более 23 400 домохозяйств, которые проживали в домах более 200 кв.м. Стоит отметить, что такая ситуация достаточно неравномерна по Украине», — сказал он.

Также субсидию получили более 28,5 тыс. домохозяйств, которые проживают в квартирах площадью более 120 кв.м.

Министр подчеркнул, что правительство не ставит перед собой задачу сократить перечень получателей субсидий, речь идет об их верификации.

«Все, что мы сейчас делаем, должно быть подчинено этой инициативе — не уменьшению количества субсидиантов, не сокращению субсидий, а верификации. Для того чтобы субсидию получали те люди, которым она действительно нужна», — добавил Рева.

Он напомнил о тех случаях, когда получатели субсидий покупали элитные автомобили и дорогостоящую технику.

Напомним, согласно изменениям в условиях получения субсидий, что связано с их монетизацией, субсидию не назначат потенциальному получателю, в собственности семьи которого находится автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, квартира, площадь которой превышает 120 кв. м, или дом площадью более 200 кв. м.