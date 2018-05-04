В прошлом году почти 2 млн экономных субсидиантов получили денежные премии

В прошлом году субсидианты, которые сэкономили зимой газ и электроэнергию, которая используется для отопления, получили денежные премии — за сэкономленный газ в среднем 636 гривны, а за электроэнергию — 132 гривны. Такие премии получили почти 2 млн украинских семей, передает УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала.
«В прошлом году премию за энергоэффективность от правительства получили 1 миллион 755 тысяч украинских семей. Средняя сумма выплаты составляла 636 гривны за сэкономленный газ, и 132 гривны за электроэнергию, которая использовалась для отопления жилищ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект по монетизации части сэкономленных субсидий реализуется второй год подряд. Он предусматривает, что сэкономленные зимой 100 кубов газа и 150 кВт электроэнергии выплачиваются людям живыми деньгами. Это около 700 гривен.
|Покупка
|Продажа
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|2.592,10 0.0376
|2.618,63 0.0338
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|3.103,82 0.0053
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