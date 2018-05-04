Суд обязал полицию штрафовать таксистов-нелегалов

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Национальной полиции на решение суда первой инстанции, который признал бездействие полиции с непривлечения к административной ответственности нелегальных таксистов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей Украины.
По сообщению пресс-службы ФРУ, Окружной админсуд Киева еще 29 ноября 2017 удовлетворил исковое заявление председателя всеукраинской общественной организации «Украинская таксомоторная ассоциация» (УТМА) и председателя Федерации работодателей Киева Андрея Антонюка к Нацполиции Украины о выполнении полномочий по привлечению к административной ответственности таксистов-нелегалов.
В Федерации напомнили, что Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает наложение штрафов на перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров без регистрации в качестве субъекта хозяйствования и без соответствующей лицензии (лицензионной карточки). При этом, законом возложена на Нацполицию составлять админпротоколы на таксистов-нелегалов.
Как отметили в ФРУ, на решение суда Нацполиция подала апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд отклонил.
При этом, отметили в пресс-службе, апелляционная инстанция уточнила, что бездействие Нацполиции действительно имеет место в обязанностях выявление и пресечение нелегальной хозяйственной деятельности в сфере перевозок на такси.
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