Суд обязал полицию штрафовать таксистов-нелегалов

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Национальной полиции на решение суда первой инстанции, который признал бездействие полиции с непривлечения к административной ответственности нелегальных таксистов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей Украины.

По сообщению пресс-службы ФРУ, Окружной админсуд Киева еще 29 ноября 2017 удовлетворил исковое заявление председателя всеукраинской общественной организации «Украинская таксомоторная ассоциация» (УТМА) и председателя Федерации работодателей Киева Андрея Антонюка к Нацполиции Украины о выполнении полномочий по привлечению к административной ответственности таксистов-нелегалов.

В Федерации напомнили, что Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает наложение штрафов на перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров без регистрации в качестве субъекта хозяйствования и без соответствующей лицензии (лицензионной карточки). При этом, законом возложена на Нацполицию составлять админпротоколы на таксистов-нелегалов.

Как отметили в ФРУ, на решение суда Нацполиция подала апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд отклонил.

При этом, отметили в пресс-службе, апелляционная инстанция уточнила, что бездействие Нацполиции действительно имеет место в обязанностях выявление и пресечение нелегальной хозяйственной деятельности в сфере перевозок на такси.