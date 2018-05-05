Связью 4G уже воспользовались более 2,1 млн украинцев

По состоянию на начало мая связью 4G в Украине воспользовались 2 млн 150 тысяч украинцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службах украинских операторов большой тройки.
В частности, по состоянию на начало мая связью с воспользовались 550 тыс. абонентов lifecell, 900 тыс. абонентов «Vodafone Украины» и почти 700 тыс. абонентов «Киевстар».
«У нас около 550 тыс. 4.5G-пользователей, с момента запуска, они использовали около 700 Тбайт трафика, общее количество потребленного трафика составляла около 2900 Тбайт. Самыми активными пользователями 4.5G-технологии стали жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы», — рассказали в пресс-службе lifecell.
В «Киевстаре» отметили, что с момента запуска оператором 4G, 6 апреля, услугой воспользовались почти 700 тыс. абонентов (по состоянию на начало мая).
В компании «Vodafone Украина» сообщили, что услугой 4G состоянию на 1 мая воспользовались 900 тыс. абонентов. Компания запустила 4G 30 марта.
|Покупка
|Продажа
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|2.597,83 0.0209
|2.625,42 0.034
|100 евро
|3.107,07 0.004
|3.162,80 -0.0034
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