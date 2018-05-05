Аэропорт Борисполь увеличил пассажиропоток на 22% в апреле

Аэропорт Борисполь в апреле 2018 года обслужил 943,9 тыс. пассажиров. Динамика пассажиропотока улучшилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом порталу ЦТС сообщили в администрации аэропорта.
Большинство пассажиров прибыло или улетело из Борисполя регулярными рейсами — 739,9 тыс. человек. При этом чартерные рейсы показали гораздо лучшую динамику роста — 48%, у регулярных перелетов этот показатель составил 16%. Это связано с активизацией туроператоров и их партнерских авиакомпаний.
По итогам первых четырех месяцев аэропорт Борисполь обслужил около 3,25 млн человек. Это означает улучшение динамики на 17%. Количество пассажиров чартерных рейсов за этот период также значительно выросло — на 39%, регулярных рейсов — на 13%.
Транзитный пассажиропоток аэропорта в апреле вырос на 16% и составил более 274,3 тыс. человек. По итогам четырех месяцев эта группа пассажиров достигла 908,5 тыс. человек, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2017 года. По результатам года администрация предприятия надеется увеличить количество трансферных пассажиров на 0,5 млн человек.
Отметим, что в первом квартале 2018 года аэропорт Борисполь обслужил 2,3 млн пассажиров, показав рост в 11%. В 2017 году пассажиропоток воздушной гавани достиг рекордной отметки в 10,55 млн пассажиров.
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