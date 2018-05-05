Налоговая милиция арестовала топливо нефтегазовой компании на 174 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) наложили арест на топливо общей стоимостью 174 млн грн нефтегазовой компании, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГФС, сотрудники налоговой милиции Офиса в рамках операции «Акциз-2018» и расследования криминального производства установили факты реализации топлива за наличные средства без соответствующего отображения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности компании на одной из нефтебаз в Киевской области.

ГФС оценивает сумму неуплаченного налога на прибыль в 8 млн грн.

«На основании решений суда был проведен обыск на территории указанной нефтебазы, а также в офисном помещении и по месту проживания руководителя и сотрудников предприятия. По результатам обыска изъято и передано на соответствующее хранение более 4,2 тыс. тонн дизельного топлива, более 2 тыс. тонн бензина марки А-92 и 45,8 тонн бензина А-95», — указала ГФС в сообщении.

На изъятое топливо наложено арест, ведутся следственные действия.