Пучдемона намерены снова выдвинуть премьером Каталонии

В Испании партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона «Вместе за Каталонию» заявила о намерении снова выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства. Об этом сообщил в субботу, 5 мая, представитель партии Эдуард Пужоль, передает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El País.

Решение было объявлено после встречи руководства «Вместе за Каталонию» в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон. Голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии должно пройти в местном парламенте до 14 мая.

Отметим, в пятницу, 4 мая, парламент Каталонии одобрил реформу законодательства, которая позволяет проводить процедуру избрания главы правительства дистанционно.