ВККС рекомендует назначить бессрочно 95 судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала назначить бессрочно 95 судей, а рассмотрение вопроса по трем отложила на 11 мая. Об этом сообщается на странице ВККСУ в Facebook.

«После 6 месяцев квалификационного оценивания сегодня Комиссия рекомендовала назначить бессрочно 95 судей. Эти судьи стали первопроходцами новой процедуры, которая имеет целью проверить весь судебный корпус Украины на компетентность, профессиональную этику и добропорядочность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьи сдали экзамены, прошли психологические тесты, специальную проверку правоохранительных органов и собеседования, подтвердив соответствие занимаемой должности.

В ВККСУ подчеркивают, что именно у этих судей в период с 2014 по 2017 год истек пятилетний срок полномочий.

В то же время рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендации для назначения еще трех судей отложено на 11 мая.

«Отложить рассмотрение вопроса о рекомендации Анзора Саадулаева для назначения на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева на 11 мая 2018 года», — огласил решение председатель ВККСУ Сергей Козьяков во время заседания ВККСУ, трансляция которого велась на странице в Facebook члена Общественного совета добропорядочности Романа Маселко.

Такое же решение Козьяков озвучил и по рассмотрению вопроса о рекомендации для назначения на должность судьи Днепровского районного суда города Киева Натальи Марфиной и на должность судьи Оболонского районного суда города Киева Инны Белоконной.