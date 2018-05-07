ВККС рекомендует назначить бессрочно 95 судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала назначить бессрочно 95 судей, а рассмотрение вопроса по трем отложила на 11 мая. Об этом сообщается на странице ВККСУ в Facebook.
«После 6 месяцев квалификационного оценивания сегодня Комиссия рекомендовала назначить бессрочно 95 судей. Эти судьи стали первопроходцами новой процедуры, которая имеет целью проверить весь судебный корпус Украины на компетентность, профессиональную этику и добропорядочность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судьи сдали экзамены, прошли психологические тесты, специальную проверку правоохранительных органов и собеседования, подтвердив соответствие занимаемой должности.
В ВККСУ подчеркивают, что именно у этих судей в период с 2014 по 2017 год истек пятилетний срок полномочий.
В то же время рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендации для назначения еще трех судей отложено на 11 мая.
«Отложить рассмотрение вопроса о рекомендации Анзора Саадулаева для назначения на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева на 11 мая 2018 года», — огласил решение председатель ВККСУ Сергей Козьяков во время заседания ВККСУ, трансляция которого велась на странице в Facebook члена Общественного совета добропорядочности Романа Маселко.
Такое же решение Козьяков озвучил и по рассмотрению вопроса о рекомендации для назначения на должность судьи Днепровского районного суда города Киева Натальи Марфиной и на должность судьи Оболонского районного суда города Киева Инны Белоконной.
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