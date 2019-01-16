Переаттестацию в Украине не прошли 21% судей

Соответствия занимаемой должности не подтвердили 419 судей местных и апелляционных судов (21%). Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) со ссылкой на итоги квалификационного оценивания.
Согласно сообщению, по состоянию на 26 декабря 2018 года определены результаты квалификационного оценивания 2043 судей местных и апелляционных судов. Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 1624 судей.
Судьи, не прошедшие переаттестацию, будут или уже уволены, в частности, 240 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания, 179 — не подтвердили соответствия занимаемой должности, из них 109 не сдали экзамены, 70 — не прошли собеседований с членами ВККСУ.
Квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы. Эта процедура назначена для 5157 судей.
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