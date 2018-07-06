В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, но не всех

В Украине безвозмездно вакцинировать от кори взрослых, находящихся в группе повышенного риска. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, это решение приняли в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых.
В Минздраве уточняют, что речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.
Согласно решению МОЗ, прививки от кори планируют провести среди медицинских работников, работников образовательных учреждений, представителей силовых структур и студентов.
По последним данным, с начала этого года корью заболели более 24 тысяч человек, в основном дети, от осложнений болезни умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых. Из-за вспышки кори в Украине медики призывают людей вакцинироваться.
Корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.
Корь легко передается от человека к человеку, распространяется при кашле, тесных личных контактах. Вирус остается активным и живет в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Сначала больной испытывает признаки обычной простуды: насморк, температуру, кашель, примерно через неделю появляется сыпь (сначала на голове, далее - на верхней и нижней частях туловища). Среди осложнений, которые вызывает корь, - поражение нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,86 -0.031
|2.635,38 -0.0393
|100 евро
|3.044,96 0.0155
|3.094,79 0.0127
|10 рублей
|3,83 0.0001
|4,28 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016