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В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, но не всех

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В Украине будут бесплатно вакцинировать от кори взрослых, но не всех

В Украине безвозмездно вакцинировать от кори взрослых, находящихся в группе повышенного риска. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, это решение приняли в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых.

В Минздраве уточняют, что речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Согласно решению МОЗ, прививки от кори планируют провести среди медицинских работников, работников образовательных учреждений, представителей силовых структур и студентов.

По последним данным, с начала этого года корью заболели более 24 тысяч человек, в основном дети, от осложнений болезни умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых. Из-за вспышки кори в Украине медики призывают людей вакцинироваться.

Корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

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Корь легко передается от человека к человеку, распространяется при кашле, тесных личных контактах. Вирус остается активным и живет в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Сначала больной испытывает признаки обычной простуды: насморк, температуру, кашель, примерно через неделю появляется сыпь (сначала на голове, далее - на верхней и нижней частях туловища). Среди осложнений, которые вызывает корь, - поражение нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения.

корь, прививка
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