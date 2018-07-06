Украинские пекари вынуждены защищать свое предприятие от банкиров страны-агрессора, - СМИ

ООО «Одесский каравай», лидер хлебо-пекарной индустрии причерноморского региона Украины готов к судебной и силовой борьбе за свое имущество и репутацию. Об этом пишут журналисты «Комментариев» в редакционном материале «Тушки и титушки «Сбербанка России».

Журналисты издания рассказали о ситуации, которая сложилась вокруг предприятия из-за рейдерских попыток российских банкиров и нечестных на руку украинских бизнесменов-депутатов. В самой компании-собственнике предприятия — «Lauffer group» — уверяют, что ситуацию контролируют и готовы к любому развитию событий. Даже к силовому.

«В „Lauffer group“ говорят, что готовы к активному сопротивлению российским банкирам и их украинским подручным. Как готовы и к затяжным судебным войнам. И не только к судебным. На войне — как на войне, без сентиментов. Опыт — есть. Компания уже не один год неустанно работает у линии разграничения с ОРДЛО, обеспечивая дешевым социальным хлебом и жителей прифронтовых территорий, и украинских военных. А россиянам отвечают их же пословицей: На Одесский каравай роток не раззевай!», — пишут «Комментарии».

Судебные тяжбы между «Сбербанком России» и «Lauffer group» тянутся со времен аннексии Крыма, когда российские оккупационные власти отобрали у украинских бизнесменов все имущество ПАО «Крымхлеб» и Симферопольского комбината хлебопродуктов. В 2012-м украинцы взяли у россиян на покупку и модернизацию своего актива 456 млн гривен кредита. Все имущество после оккупации Крыма россияне забрали безоплатно. А российский государственный «Сбербанк» стал требовать с украинских заемщиков вернуть те самые полмиллиарда гривен плюс проценты, — пишут журналисты издания.

Через 4 года после аннексии, оккупации и экспроприации российские банкиры, по информации «Комментариев», обратились за помощью с известным «схемщикам» времен Виктора Януковича — Александру и Андрею Табаловым. Которые, по версии российских банкиров, и должны осуществить силовой захват «Одесского каравая».

«Украинские „тушки-титушки“ с опытом и связями оказались просто необходимы новым русским „хозяевам“ для реализации очередной рейдерской схемы. „Схемщик“ времен Януковича Табалов уже договорился с россиянами о покупке залогового имущества „Одесского каравая“ всего... за $8 млн. Очевидно, что подобные „договоренности“ не могли быть согласованы без ведома высоких кураторов „Сбербанка России“, поскольку реальная стоимость залогового имущества компании — в 10 раз выше. Одесские СМИ пишут и о том, что частью плана Табалова и его российских покровителей является захват всего имущества и оборудования „Одесского каравая“. Оборудование это, к слову сказать, не является залогом и предметом имущественных споров между „Lauffer group“ и российскими банкирами», — пишут «Комментарии».