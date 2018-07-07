Газпром заплатит €211 млн за спонсорство Лиги чемпионов УЕФА

Российский госмонополист Газпром заплатит €210,63 млн за спонсорство Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.

Газпром является партнером Лиги чемпионов УЕФА с 2012 года. В начале этого года стороны продлили контракт на новый трехлетний период.

В материалах Газпрома не называется контрагент по сделке. Однако срок действия контракта и время начала его заключения коррелируют с новой сделкой с УЕФА.

Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.

Ранее выяснилось, что Газпром стал пятой компанией после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл с 2018 по 2021 год.