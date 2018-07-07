Коболев объяснил, когда у киевлян появится горячая вода

Председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев рассказал, почему до сих пор не удается заключить договор с «Киевтеплоэнерго» и обеспечить жителей столицы горячей водой. Об этом он рассказал в эфире «Информационного вечера» на 5 канале.
«Заключить договор на поставку газа НАК „Нефтегаз Украины“ не может из-за больших долгов, которые „Киевтеплоэнерго“ пока не признало. „Киевтеплоэнерго“- это коммунальное предприятие, за которое несет ответственность КГГА. Компания была создана с нуля. И в эту компанию с компании „Киевэнерго“ были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы — это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона », - отметил Коболев.
Он продолжил: «Киевтеплоэнерго» пошла в суд. Мы подали встречный иск. По требованию одного из истцов к этому процессу присоединилась частная компания «Киевэнерго». Я надеюсь на справедливое решение. Решение, которое скажет, кто кому должен, кто что должен заключать ".
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