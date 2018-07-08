В Таиланде приступили к эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг

Спасатели начали операцию по эвакуации школьников из футбольной команды, а также их тренера, которые находились внутри пещеры Кхао Луанг больше двух недель. Об этом заявил в воскресенье во время пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.
«Сегодня тот самый день, ребята готовы к любым вызовам, — сказал он. — Мы находимся на пике готовности». Наронгсак Осоттханакон также добавил, что в 10 утра по местному времени (06:00 по Киеву — Ред.) 18 водолазов отправились внутрь пещеры спасать школьников. В спасательной операции принимают участие 13 иностранных и пятеро тайских водолазов.
По словам руководителя операции, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 9 вечера по местному времени (17:00 по Киеву) из-за длинной протяженности подземелья. По оценкам спасателей, весь процесс эвакуации может занять от трех до четырех дней.
«Если мы будем ждать, и начнется дождь, нам снова придется откачивать воду», — пояснил руководитель спасательной операции. «Если что-то поменяется, мы остановимся, но я планирую, что операция завершится в ближайшие пару дней», — подытожил Наронгсак Осоттханакон. По информации издания The Nation, первая группа школьников, которая будет выведена на поверхность, будет состоять из четырех человек.
Школьная футбольная команда, состоящая из 11—16-летних мальчиков и их 25-летнего тренера, отправились после дневной тренировки на экскурсию в пещерный комплекс Кхао Луанг 23 июня и оказались в ловушке из-за внезапного наводнения. Пещерный комплекс на севере Таиланда затапливает каждый год, у входа даже установлена табличка, запрещающая посещение лабиринтов в сезон дождей с июля по ноябрь.
Детей и тренера нашли дайверы и пловцы ВМС Таиланда только на десятый день. Они находятся в дальней камере пещеры в пяти километрах от входа.
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