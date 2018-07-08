ОБСЕ назвала причины нарушения режима тишины во время «хлебного перемирия»

Одна из причин нарушения «хлебного перемирия» в Донбассе — это отсутствие доверия между сторонами конфликта. Об заявил в интервью Громадському радио первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Одна из причин, почему происходят эти события, — отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие», — отметил Хуг.

По его словам, первопричинами насилия являются близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

«Люди, с которыми мы общаемся с обеих сторон линии соприкосновения, говорят нам о том, что они не понимают, почему до сих пор идет этот конфликт. Люди говорят, что это не их конфликт», — подчеркнул Хуг.

Он добавил, что миссия ОБСЕ зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения режима хлебного перемирия, которое вступило в силу 1 июля. «Сначала мы зафиксировали, что количество нарушений упало до двузначных чисел, но за последние сутки уже отметили увеличение, количество нарушений достигает трехзначных чисел», — сказал Хуг.

Напомним, что в Минске на заседании трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности об установлении «режима тишины» на период сбора урожая с 1 июля 2018 года.