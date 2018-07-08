Актриса, сыгравшая Арью Старк, объявила об уходе из «Игры престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в «Игре престолов» Арью Старк, объявила о завершении участия в сериале. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», — написала Уильямс.
В июне о завершении своего участия в «Игре престолов» объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.
Новый восьмой сезон телесериала будет показан в апреле 2019 года.
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