Актриса, сыгравшая Арью Старк, объявила об уходе из «Игры престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в «Игре престолов» Арью Старк, объявила о завершении участия в сериале. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», — написала Уильямс.

В июне о завершении своего участия в «Игре престолов» объявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.

Новый восьмой сезон телесериала будет показан в апреле 2019 года.