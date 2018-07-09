В Румынии уволена прокурор Лаура Кьовеши – борец с коррупцией

Президент Румынии Клаус Иоганнис 9 июля подписал указ об увольнении антикоррупционного прокурора Лауры Кодруты Кьовеши, одного из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране.

Ранее президент был категорически против отставки Кьовеши. Но ее увольнения требовала партия социал-демократов, которая контролирует правительство, и министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер. Он обвинял Кьовеши в злоупотреблении полномочиями, в частности, в использовании незаконной прослушки.

Президент считал эти обвинения выдуманными, но несколько дней назад Конституционный суд встал на сторону Тоадера и обязал президента уволить прокурора по представлению министра юстиции. Одновременно партия социал-демократов начала обсуждать процедуру импичмента президента, в случае если он не подчинится решению Конституционного суда. Все это, вероятно, и повлияло на решение Иоганниса.