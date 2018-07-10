Отравившийся в Эймсбери мужчина пришел в сознание

Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец Роули пришел в себя. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter больница городского округа Солсбери.

«Мы наблюдали небольшие, но значительные изменения в состоянии Чарли Роули, — говорится в сообщении больницы. — Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Он сейчас пришел в себя».