В Киевсовете потасовка между активистами и охраной

В кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между активистами, выступающими против повышения тарифов на проезд в городском транспорте, и полицией. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, на сессии Киевсовета продолжалось рассмотрение проекта решения ВО «Свобода», имеющего целью отменить повышение стоимость проезда в общественном транспорте с 14 июля. Во время выступлений мэра Киева, представителей Киевского метрополитена и Киевпастранса, ратовавших за повышении тарифа, активисты выкрикивали «Ганьба!». После этого попытались попасть в сессионный зал.

Наряд полиции помешал активистам, возникла потасовка.