Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию и ремонт 119 объектов культурного наследия

Киевский городской совет утвердил перечень из 119 объектов культурного наследия в столице, на проведение реконструкции и ремонта которых вводится мораторий сроком на один год.
За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 99 депутатов.
Так, в перечень вошли 119 исторических зданий 19-20 века в Киеве, которым может грозить уничтожение или повреждение, и которые могут быть включены в список вновь выявленных объектов культурного наследия. На определение правового статуса этих объектов выделяется один год.
Кроме того, депутаты планируют расширить перечень объектов, на которые распространяется мораторий.
Между тем, депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что в перечень не вошли, как минимум, 60 объектов, предложенных общественной организацией «Мапа реновации», а также ряд зданий, которые уже частично разрушены (в том числе, усадьба Барбана по ул.Обсерваторной).
Как сообщалось, КГГА за последние три года и первое полугодие 2021 года направила 35 представлений о занесении 1 542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
В течение апреля 2021 года в Департамент поступили приказы от Минкультуры за 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, то есть еще 1 469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.
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