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Журналисты сняли ночную встречу главы НАБУ Сытника с президентом Порошенко

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Журналисты сняли ночную встречу главы НАБУ Сытника с президентом Порошенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский. Об этом сообщает программа «Схемы».

«Схемы» сняли, как авто с номерными знаками, которые использует Александр Грановский, и авто, которым пользуется Артем Сытник, стояли у дома Порошенко в Козине поздно вечером 26 апреля - и одновременно выехали оттуда.

Директор НАБУ подтвердил, что был дома у президента.

«Точно дату не помню, но где-то несколько месяцев назад ... я два раза был. Встреча была как раз тет-а-тет, и она касалась вопроса антикоррупционного суда », - сказал Сытник в комментарии журналистам.

«Говорилось об участии международных экспертов в компетенции этого суда. Я занял позицию такую, что нет никаких компромиссов - то есть должно быть то, что с самого начала предлагалось экспертной средой и нашими международными партнерами», - рассказал Сытник.

Он считает, что эта встреча не была тайной.

«Я не скрываю ничего ... Можно было бы изменить номер автомобиля и в принципе там вообще не было бы вопроса, кто приезжал на эту встречу», - сказал Сытник на ремарку о том, что если бы журналисты не сняли его авто, то об этом визите, вероятно, никто бы и не узнал.

В то же время директор НАБУ утверждает, что в тот вечер разговаривал только с президентом в формате тет-а-тет, а с депутатом Грановским, которого называют «куратором» президента в судах и прокуратуре, не виделся и не общался.

«Грановского я, конечно, знаю, он тоже когда-то приезжал в НАБУ также по поводу антикоррупционного суда, - рассказал Сытник. - Он же депутат, он же должен голосовать».

На вопрос, приемлема ли ситуация, когда директор независимого антикоррупционного органа ночью приезжает домой к президенту, Сытник ответил так: «Было приятно, что мнение НАБУ важно для участника этого процесса (создания антикоррупционного суда - ред.), Потому что у нас есть... была коммуникация с главой государства о создании антикоррупционного суда».

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Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины - правоохранительный орган, который расследует уголовные коррупционные правонарушения, совершенные высшими должностными лицами государства.

НАБУ, Артем Сытник
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