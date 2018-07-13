Над Лондоном воспарил «бэби-Трамп»

В центре Лондона взлетел в воздух «бэби-Трамп» — огромный воздушный шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Так в столице Британии встречают главу Белого дома протестующие активисты.

Акция против визита Дональда Трампа пока насчитывает несколько тысяч человек, но люди продолжают стягиваться. Ожидается, что у здания британского парламента могут собраться до шестидесяти тысяч человек.

Глава Белого Дома прибыл в Великобританию 12 июля, и его, помимо премьера Терезы Мэй, уже встречали тысячи протестующих.

А днем 13 июля «малыш Трамп» поднялся в воздух с площади близ Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. В настоящее время активисты удерживают шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Видео уже появилось в Сети.

Ранее сообщалось, что активисты движения Stop Trump, выступающие против президента США, согласовали акцию по запуску надувного «Трампа» с мэром Лондона Садиком Ханом.

Решение лондонской мэрии одобрить запуск воздушного шара вызвало много споров среди британской общественности и подверглось резкой критике со стороны сторонников Трампа как в США, так и в Великобритании.

Хан же заявил британской прессе, что не намерен ограничивать свободу слова только потому, что кто-то может обидеться в результате той или иной акции. «Насколько мне известно, также будет проходить демонстрация в поддержку Трампа, ее я тоже не стал запрещать», — добавил мэр Лондона.

Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию 12 июля, вечером он с супругой Меланией посетили гала-ужин британского премьера Терезы Мэй, а на первую половину дня 13 июля у президента США запланированы с Мэй переговоры в загородной резиденции Чекерс.

Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов, а затем направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир. Там у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.