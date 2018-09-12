Гриценко обратился к Садовому с призывом к объединению

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко публично призвал лидера партии «Самопомощь» Андрея Садового к объединению. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
«Мы обречены на то, чтобы объединиться. Это единственный правильный шаг. Я приглашаю, чтобы мы стали на одну платформу», — сказал Гриценко.
Он также добавил, что получил мандат на проведение переговоров с «Самопомощью» еще 16 месяцев назад. По его словам, у двух политических сил общее видение, как двигаться вперед.
«Я точно знаю из многих разговоров с Андреем Ивановичем, с другими представителями „Самопомочи“, что у нас общая боль за то, что происходит в стране», — заявил Гриценко.
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