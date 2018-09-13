Омеляну вручили подозрение в получении взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в получении взятки и декларировании недостоверной информации.

13 сентября под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба НАБУ.

«По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получило 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн», — сказано в сообщении НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

«Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн», — сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в свою электронную декларацию.

«Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году — более 8.024 млн грн», — проинформировали в НАБУ,

В Бюро подчеркивают, что е-декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании. Также не отражены в электронной декларации чиновника 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком. Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.