Главред RussiaToday взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что взяла интервью у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает по делу Скрипалей.

«Да, взяла у них интервью, скоро оно будет в эфире», — сказала она российскому агенству РИА Новости.

Она заявила, что те вышли на нее сами, позвонив на мобильный.

«Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности тех, кого Скотленд-Ярд назвал в качестве подозреваемых. Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что «они сами появятся, сами все расскажут». «Я хочу к ним обратиться , пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — заключил российский президент.

В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух подозреваемых в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ.