В Швеции нашли вора, укравшего королевскую корону

Шведская прокуратура задержала человека, подозреваемого в краже королевских регалий XVII века, украденных 31 июля из кафедрального собора города Стренгнеса. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Подозреваемый был задержан в среду во второй половине дня, ему назначен общественный защитник», — отмечено в сообщении.

Ни один из украденных предметов еще не найден, пояснила прокуратура. Расследование, которое ведет Национальный оперативный департамент полиции и полиция Стренгнеса под руководством прокуроров отдела международной и организованной преступности, продолжается.

Корона и держава Карла IX и корона его жены королевы Кристины были украдены из закрытой витрины собора, оснащенной системой сигнализации. Они объявлены в международный розыск. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от церкви. Карл IX (сын выдающегося шведского монарха Густава Вазы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.

Подобные кражи происходят не впервые. В 2013 году из собора Вестероса были украдены похоронные регалии короля Юхана III. Через несколько дней после анонимного звонка в полицию они были найдены в мусорном мешке у дороги и возвращены в церковь.