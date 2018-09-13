В Швеции нашли вора, укравшего королевскую корону

Шведская прокуратура задержала человека, подозреваемого в краже королевских регалий XVII века, украденных 31 июля из кафедрального собора города Стренгнеса. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Подозреваемый был задержан в среду во второй половине дня, ему назначен общественный защитник», — отмечено в сообщении.
Ни один из украденных предметов еще не найден, пояснила прокуратура. Расследование, которое ведет Национальный оперативный департамент полиции и полиция Стренгнеса под руководством прокуроров отдела международной и организованной преступности, продолжается.
Корона и держава Карла IX и корона его жены королевы Кристины были украдены из закрытой витрины собора, оснащенной системой сигнализации. Они объявлены в международный розыск. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от церкви. Карл IX (сын выдающегося шведского монарха Густава Вазы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.
Подобные кражи происходят не впервые. В 2013 году из собора Вестероса были украдены похоронные регалии короля Юхана III. Через несколько дней после анонимного звонка в полицию они были найдены в мусорном мешке у дороги и возвращены в церковь.
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