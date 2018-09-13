В МИД Британии назвали ложью интервью с отравителями Скрипалей

В МИД Британии отреагировали на интервью граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ведомстве назвали интервью примером «запутывания и лжи» с российской стороны.

Там также подчеркнули, что следствие по-прежнему считает Боширова и Петрова основными подозреваемыми в использовании химического оружия на улицах Солсбери.

«Правительство не сомневается в том, что эти люди являются офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ — которые использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны», — отметили в министерстве.