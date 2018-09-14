Митрополит Онуфрий: Константинополь не имеет права вмешиваться

Патриарх Варфоломей не имеет права присылать в Украину своих экзархов. Об этом заявил в пятницу глава Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий.

«Константинопольский патриархат прислал в Украину двух своих экзархов. Это антиканонично, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви. Она не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов, своих экзархов», — сказал Онуфрий в интервью каналу «Iнтер».

Он считает, что никто не имеет права «ни морального, ни канонического приглашать экзархов». «Они хотят командовать и учить нас жить?» — задался вопросом митрополит. «Вмешательство — это антицерковное действие, антиканоническое, это грех, которой приводит к рассоединению людей. Церковь не может жить по стандартам мирской жизни», — отметил митрополит Онйфрий.

Напомним, что Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине» 7 сентября назначил своих экзархов в Киеве.