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В Британии усилят борьбу с «грязными» иностранными капиталами

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В Британии усилят борьбу с «грязными» иностранными капиталами

В попытках справиться с ежегодным «потоком грязных денег», который только в Лондоне власти Великобритании оценивают в £90 млрд, Национальное британское агентство по борьбе с преступностью активизирует действия, направленные на привлечение к ответственности россиян и граждан других государств с вызывающими подозрение доходами. Об этом в интервью газете Financial Times рассказал директор подразделения ведомства по борьбе с экономической преступностью Дональд Тун.

Лондон, по его словам, хочет расширить действие ордера на арест богатств неустановленного происхождения. Сейчас утвержденный британским судом инструмент, как напоминает издание, позволяет следователям конфисковать имущество неустановленного происхождения, если его владелец не может объяснить, каким законным образом он его приобрел. В дополнение к этому ведомство хочет замораживать в Великобритании подозрительные активы, уточняет Тун.

«Проверяем ли мы возможные российские цели? Конечно, да», — добавил он, заметив, что британские власти изучают в том числе дорогостоящие российские активы в Великобритании и пытаются выяснить, есть ли в связи с ними основания для обращения в суды и получения ордера на арест капитала.

Вместе с этим, по словам чиновника, Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяет источники богатства «из самых разных уголков мира» — например, из бывших союзных республик СССР, а также Африки и Азии.

Обратившись к юристам, бухгалтерам и другим работникам финансовой сферы, Тун сообщил, что власти ждут от них гораздо больше отчетов о подозрительных транзакциях в Великобритании. В случае, если они будут скрывать информацию о подозрительных сделках или доходах, им также может грозить наказание, напомнил директор подразделения.

Подобный шаг британского ведомства, как замечает Financial Times, является попыткой правительства избавить Лондон от репутации «магнита для „грязных денег“ из Москвы».

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Подобное звание столица Британии получила после того, как на сайте британского парламента в конце мая был опубликован доклад о «российской коррупции в Великобритании». В нем члены комитета по международным делам палаты общин обратили внимание на то, что Лондону, по их мнению, «непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Британию с целью подкупа ее союзников». Для того чтобы справиться потоком «грязных денег» из России, депутаты предложили властям Великобритании и участникам G7 занять более жесткую позицию в отношении Москвы и начать ликвидировать лазейки в санкционном режиме, которыми пользуются российские компании.

Великобритания, отмывание денег
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Пятница, 14 сентября 2018
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