Ученые выяснили, почему курильщики чаще болеют простудой

Сигаретный дым провоцирует заражение ОРВИ, выяснили ученые из Йельского университета.

Когда простудный вирус (например, риновирус) попадает в нос, эпителиальные клетки обычно вычищают его из полости носа до того, как он сможет реплицировать и вызвать симптомы. Точно так же генерируют противовирусную реакцию эпителиальные клетки бронхов. Одновременно клетки носовой полости и бронхов защищают нас от окислительного стресса, вызванного вдыхаемыми раздражителями, вроде сигаретного дыма или пыльцы деревьев. Разница в том, что в клетках носа сильнее антивирусная реакция, а в бронхиальных клетках — более мощная защита от окислительного стресса.

Неожиданным оказалось то, что клетки не смогли бороться против двух сильных раздражителей одновременно, «за двумя зайцами» у них не получалось, увы. Когда экспериментаторы подвергли носовые эпителиальные клетки окислительному стрессу в виде сигаретного дыма, а затем запустили риновирус, клетки уже не могли так же эффективно бороться с вирусной нагрузкой как раньше. В итоге вирус «прошел» и начал размножаться.

Данное исследование, по словам специалистов, может объяснить тот факт, что курильщики более склонны к простудным заболеваниям.