Правительство Франции будет контролировать ICO

Министр финансов Франции Бруно ле Мэра написал в своем твиттер-аккаунте, что правительство страны утвердило новые правила регулирования ICO. Теперь Управление по финансовым рынкам (AMF) сможет контролировать деятельность стартапов и выдавать им разрешение на проведение кампании по сбору средств.

Эмитенты токенов должны будут давать инвесторам определенные гарантии и предоставлять подробную информацию о своем проекте. Ранее AMF заявило о недостаточном контроле токен-сейлов, это повышало вероятность потерь средств, отмывания денег и финансирования терроризма.

Под руководством президента Макрона Франция пытается стать привлекательной страной для криптовалютного бизнеса. Президент страны анонсировал план для развития бизнеса, чтобы упростить работу местных компаний и ввести правовое поле для получения финансирования при помощи ICO. Весной 2018 г. французское правительство снизило налоги на цифровые деньги практически в два раза — до 19%.