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Швейцария подозревает российских шпионов в кибер-атаке на антидопинговое агентство

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Швейцарская прокуратура заподозрила двух россиян, арестованных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже, в причастности к кибератаке против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Луизиане. Об этом со ссылкой на данные прокуратуры Берна сообщают нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Это, как уточняет последнее, те же самые люди, которые были задержаны в Нидерландах после пытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Исследовательский центр участвовал в расследовании химических атак в Сирии, а также работал над делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

О задержании россиян накануне со ссылкой на неназванные источники сообщили NRC Handelsblad и Tages-Anzeiger. Оба гражданина России впоследствии, как указывали собеседники газеты, были экстрадированы в Россию.

Тем не менее уголовное расследование против этих двух мужчин, как отмечает NRC, ведется в Швейцарии с марта прошлого года. 13 сентября бернская прокуратура, как напоминает издание, сообщила: россияне подозреваются в шпионской деятельности в Швейцарии. 14 сентября стало известно о том, что их также подозревают в кибератаке против WADA.

Взлом системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства, в которой хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время Олимпиады в Рио, произошел в 2016 году. Вся украденная тогда информация впоследствии была опубликована в Сети, она свидетельствовала о принимавших допинг спортсменах.

В кибератаках WADA затем обвинило российскую группу хакеров Tsar Team (APT28), которая также известна как Fancy Bear. Она, как замечает NRC, «связана с российской военной разведкой ГРУ».

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В 2015 году WADA опубликовало доклад о «широком использовании допинга» в российском спорте. В 2018 году он привел к не допуску российской команды до зимней Олимпиады в Пхенчхане. Одобренные Международным олимпийским комитетом спортсмены выступали под нейтральным флагом. Россиян на Играх представляли как «олимпийских атлетов из России».

Россия, Швейцария, WADA
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